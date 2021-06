Calhanoglu: “Difficile il mio primo anno, con Pioli ho giocato molto bene”

Hakan Calhanoglu, ai microfoni di 'Inter TV', ha parlato brevemente della sua esperienza al Milan. Queste le dichiarazioni del turco

Hakan Calhanoglu, ai microfoni di 'Inter TV', ha parlato brevemente della sua esperienza al Milan. Queste le dichiarazioni del turco: "Sì, il primo anno è stato difficile per me perché non parlavo la lingua italiana e non conoscevo la città. Poi ho conosciuto tanti amici e ho iniziato a maturare: ora qui ho tanto amici e colleghi, in campo e fuori. Nell'ultimo anno ho giocato molto bene con Pioli, ero nel mio ruolo che mi piace e quest'anno secondo me devo fare lo stesso".