Calhanoglu all’Inter, Magni: “Il Milan ci perde in campo e in spogliatoio”

Alfredo Magni, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha voluto dire la sua sul passaggio di Calhanoglu all'Inter.

Hakan Calhanoglu ha deciso di firmare per l'Inter dopo la fine del suo contratto con il Milan. L'ex responsabile del settore giovanile dei rossoneri, Alfredo Magni, ha detto la sua sulla questione ai microfoni di Calciomercato.it: "La cosa che mi ha sempre colpito di Hakan, oltre alle qualità tecniche, è il fatto di essere una persona per bene, un professionista serio come Gigio Donnarumma. Il Milan ci perderà sia per l’aspetto del campo che per quello dello spogliatoio".