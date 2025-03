Calderoni: “Lecce-Milan? Rossoneri in crisi, ma non escluderei questa cosa”

Intervistato a L'Edicola del Sud, Marco Calderoni ha parlato in vista della sfida di campionato tra Lecce e Milan: "Il Lecce? Sicuramente è un momento delicato, dall’Udinese e da quel rigore scandaloso. Il Lecce ha perso. E le dirette concorrenti sotto hanno vinto. Ha un po’ di problemi col gol. Sabato arriva il Milan che è in crisi di risultati. Ci sarà bisogno di compattarsi, non escluderei neanche un risultato positivo. In casa, contro le grandi, il Lecce ha sempre fatto bene".