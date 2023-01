Milan, senti Di Canio: “Zaniolo ha un problema: ecco quale” | News

Nicolò Zaniolo è uno dei calciatori più discussi, non solo per il suo talento ancora non del tutto espresso. Molte vicende extra-campo hanno fatto finire il calciatore nelle prime pagine, lasciando spesso un po' di stupore tra i tifosi romanisti e non. In questi ultimi giorni si sta parlando tanto di un suo possibile trasferimento al Milan , anche se nelle ultime ore pare che si sia inserito con decisione il Bournemouth, club di Premier League. Nonostante ciò, c'è chi avvisa le squadre interessate a Zaniolo su un possibile problema presente nel giocatore. O almeno è così secondo Paolo Di Canio .

Di Canio: "Zaniolo ha un problema"

Intervenuto pochi giorni fa su 'Sky Sport', Paolo Di Canio ha parlato di Nicolò Zaniolo. In particolar modo, l'ex attaccante di Milan e Lazio si è soffermato sul carattere del giocatore stesso, evidenziandone un problema. "Zaniolo ha un problema di distrazione costante anche con i social, Mourinho giustamente si sente in debito di riconoscenza perché ha protetto sempre il giocatore. Ha tutte le ragioni e si sente un po' tradito dopo averlo protetto sempre. Ha ragione Mourinho quando sente la mancanza di rispetto da parte di Zaniolo , perché gli dice: 'Mi fai questa cosa in questo momento dove io rischio di perderti e non poterti nemmeno sostituire in un momento delicatissimo della mia stagione?' Mourinho vuole vincere, è un egoista e sa che in questo caso lui si può sistemare tutto arrivando tra i quattro. Tra l'altro se dovesse rimanere Zaniolo sa che sarebbe anche difficile gestirlo, ha tutte le ragioni per essere arrabbiato. Forse Pinto poteva fare meglio qualche dichiarazione fatte su Zaniolo in passato". Probabilmente Di Canio non ha tutti i torti, ma ciò non esclude che una ventata d'aria nuova possa giovare al numero 22 giallorosso.