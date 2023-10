Zaniolo, l’intermediario: “C’era stata anche un’offerta dall’Italia”

Nicolò Zaniolo, attaccante italiano, è passato in estate dal Galatasaray all'Aston Villa, in Premier League. Sfiorando il ritorno in Serie A

"Zaniolo era in Turchia per restare, ma ..."

"Zaniolo è arrivato in Turchia per restare ed essere protagonista in Champions League. Il suo sogno era anche di giocare la Premier League. Essendo un giocatore di valore, sono state ricevute diverse offerte per il suo cartellino, tra cui una anche dall’Italia ritenuta non all’altezza", la confessione di Gardi. Ricordiamo come Zaniolo, per un periodo, sia stato anche nel mirino di Milan (sotto la gestione di Paolo Maldini e Frederic Massara) e, successivamente, Juventus.