Zola: “Walker centrale non si troverebbe bene, meglio come terzino”

Gianfranco Zola, ex attaccante in Serie A e in Premier League, così su Kyle Walker, obiettivo di calciomercato del Milan

Redazione 14 gennaio 2025 (modifica il 14 gennaio 2025 | 22:31)

Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari, Napoli, Parma e Chelsea, nonché della Nazionale Italiana, ha parlato di Marcus Rashford (Manchester United) e Kyle Walker (Manchester City), obiettivi del Milan in questo calciomercato invernale, in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su dove vede più Walker nel Milan di Sérgio Conceição, se a destra o al centro della difesa: «Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro nella difesa a quattro o di laterale sempre da quella parte nel 3-5-2. Con Pep Guardiola ha fatto pure il marcatore di destra nella linea a tre, ma in quella posizione non puoi mai distrarti e lui a volte nella marcatura sui piazzati ... si dimentica l’uomo sul secondo palo. Da difensore centrale nella linea a quattro credo non si troverebbe bene. Per questo lo vedo meglio come terzino». LEGGI ANCHE: Buona la vittoria, meno la prestazione. Milan, serve un attaccante puro >>>