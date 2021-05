Calciomercato Milan – Vlahovic: “Futuro? Estero o forse rimarrò in Serie A”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, ancora non sa che piega potrà prendere la sua carriera

Il ragazzo, in questo senso, non ha ancora le idee molto chiare. "Futuro all'estero? Non si sa mai, forse domani succederà - ha detto l'ex Partizan -. O forse rimarrò per tutta la carriera in Serie A. Io guardo ai campioni dello sport come punti di riferimento: Cristiano Ronaldo, Tom Brady, LeBron James. Hanno fatto carriera con tanti sacrifici, non si arrendono mai e sono ai massimi livelli per restarci. Io voglio seguirli in questo e devo cercare di raggiungere i miei obiettivi. Almeno sapere che ho fatto del mio meglio per ottenere qualcosa".