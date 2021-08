Calciomercato Milan, Stopyra: “Yacine Adli? Ha un potenziale notevole”

Yannick Stopyra, ex attaccante francese, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Yacine Adli, obiettivo di mercato del Milan

Yannick Stopyra, ex attaccante francese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Stopyra ha parlato di Yacine Adli, obiettivo di calciomercato del Milan: "Non posso dirle se Yacine firmerà o meno per il Milan. Ma le assicuro che parliamo di un ragazzo con un potenziale notevole. La prima volta che l'ho visto aveva sui 12-13 anni e militava nelle giovanili del PSG. Disputò un torneo in cui ero presente come osservatore e notai subito che avesse caratteristiche e potenzialità importanti. Ma allora non era ancora il momento per provare a prenderlo. Aspettammo qualche anno. Continuammo a seguirlo sicuri che sarebbe potuto arrivare lontano. E alla fine riuscimmo a farlo firmare per il Bordeaux". A proposito di Adli, ecco a che punto è la trattativa con il Bordeaux.