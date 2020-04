Calciomercato Milan – Sabatini: “Icardi-Spalletti in rossonero? Improbabile”

CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato delle possibilità di vedere al Milan gli ex interisti Mauro Icardi e Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni: “Icardi? Il PSG lo può riscattare a 70 milioni, ma ora tutte le valutazioni vanno riviste al ribasso. La coppia Spalletti-Icardi al Milan? Mi sembra alquanto improbabile“. Se l’attacco non ha certezza, anche la difesa non sembra essere nelle condizioni migliori, continua a leggere >>>

