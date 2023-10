Wolfsburg, Rogério: “Milan? Mi hanno cercato in tanti in estate …”

Sull'interesse del Milan nei suoi confronti la scorsa estate : “Non vorrei apparire vanitoso. Ma devo ammettere che i club che in estate si sono interessati a me sono stati davvero molti. Tanto che a un certo punto ho chiesto al mio procuratore di non parlarmene più, perché non riuscivo a restare tranquillo. Alla fine, d’accordo con lui, abbiamo scelto il Wolfsburg, un club ambizioso con un bel progetto di crescita. Sono contento di essere qui. Voglio imparare molto da questa nuova esperienza e sono convinto che con loro crescerò tanto”.

Su come risponderebbe ad un'eventuale chiamata dell'Italia, visto che ne possiede il passaporto: "Ho trascorso molti anni della mia vita in Italia. Questa nazione mi ha offerto l'opportunità di crescere come giocatore di calcio e, ancor più importante, come individuo. Sono profondamente grato a questo Paese che mi ha accolto e ha fornito un sostegno immenso. Mi sono anche sposato a Sassuolo. E tutto ciò per me è molto importante. Non ho quindi intenzione di escludere alcuna possibilità per quanto riguarda il mio futuro nel mondo del calcio, e sono certo che la cittadinanza italiana sarà un vantaggio in questo percorso. Ad oggi, tuttavia, nessuno della Federcalcio mi ha ancora contattato".