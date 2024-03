Wilfried Singo , ex laterale destro del Torino ora in forza al Monaco , si è concesso in un'intervista i microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni.

Sul mercato: "È vero, c'erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Inter, ma dopo averci pensato ho deciso di andare al Monaco. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolás Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegandomi che è un ottimo posto per continuare a crescere e a migliorare".