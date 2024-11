Ceccarini: “Mercato Milan? Si pensa a due attaccanti: Raspadori e…”

Intervenuto a Tmw Radio, Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e dei possibili colpi di mercato in vista della finestra invernale: "Milan? Gli obiettivi per gennaio sono un vice Fofana e un’alternativa a Theo Hernandez. Per il primo ruolo restano vive le opzioni Cardoso e Frendrup. I costi sono elevati ma il club rossonero è intenzionato a rafforzare la squadra e regalare un elemento di qualità in più a Fonseca. Il lavoro però non è solo orientato sulla sessione invernale. Si pensa pure alla prossima stagione quando ci saranno sicuri cambiamenti anche in attacco".