Max Greil , agente di mercato tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'ilposticipo.it', soffermandosi in modo particolare sul futuro di Marcus Rashford , obiettivo di calciomercato del Milan . Precisiamo che ovviamente non si tratta di colui il quale cura gli interessi dell'attaccante del Manchester United , che è invece suo fratello Dwaine Mainard , con cui i rossoneri hanno avuto un incontro.

Secondo quanto riferito comunque da Max Greil sulle tracce di Marcus Rashford ci sarebbe stato anche il Borussia Dortmund. Addirittura l'agente di mercato parla di trattativa a buon punto con il Manchester United per il ragazzo, che però si sarebbe messo di trasverso comunicando di non volersi trasferire in Bundesliga. Anzi, avrebbe proprio specificato di preferire la Serie A, convinto che si tratti del campionato giusto per rilanciarsi. Ecco, dunque, le sue parole.