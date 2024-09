Pedullà: "Deschamps ha distrutto Rabiot, il Milan ci ha provato ma ..."

"Deschamps lo ha distrutto! Come fai a 29 anni ad essere assetato di soldi a tal punto da compromettere il tuo percorso in nazionale. Dal mio punto di vista è umiliante che un c.t. lo inchiodi davanti a queste responsabilità. E la domanda che mi pongo è cosa dica la signora Véronique. Non pensa che una situazione del genere non faccia altro che intristire un panorama già cupo? Solo soldi e nessun pensiero alla carriera del ragazzo. Io non dubito del fatto che il Milan ci abbia provato, non dubito del fatto che se fosse uscito Bennacer il Milan avrebbe fatto un tentativo. Ma come ci saremmo regolati sulle commissioni dopo quanto accaduto per Zirkzee? Io non ho incolpato il Milan per non averle pagate, ma per non essere uscito prima". LEGGI ANCHE: "Maldini si muove per rilevare la quota di Cardinale". La clamorosa bomba sul Milan >>>