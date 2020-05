Calciomercato Milan – Pres. Pordenone: “Pobega? Vorremmo tenerlo”

CALCIOMERCATO MILAN – Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone, ha parlato della situazione di Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista in prestito dal Diavolo ed autore, finora, in Serie B, di una stagione da incorniciare, con 5 gol e 3 assist in 22 gare tra campionato e Coppa Italia.

Queste le dichiarazioni di Lovisa su Pobega in esclusiva ai microfoni di ‘SportItalia‘: “È del Milan, vedremo se ci sarà la possibilità di tenerlo in futuro. Abbiamo anche altri giovani di grandi potenzialità come Michele Di Gregorio e Alessandro Vogliacco, ma l’importante è riprendere a giocare”. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI THIAGO SILVA, IN SCADENZA DI CONTRATTO CON IL PSG >>>