Calciomercato Milan – Pellegatti: “Thiago Silva non è più quello di prima”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Pellegatti è intervenuto in diretta Instagram con Luca Serafini, e tra i temi trattati, anche quello relativo ad un possibile ritorno di Thiago Silva al Milan. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il PSG il prossimo giugno, dunque il suo futuro è parecchio incerto.

Secondo Pellegatti, che ha fatto il paragone con Ibrahimovic, il ritorno di Thiago Silva non sarebbe la stessa cosa: “L’arrivo di Ibrahimovic è ben diverso da quello di Thiago Silva. Ho visto il derby di Los Angeles Galaxy e sono rimasto sorpreso. Thiago Silva, invece, l’ho visto con il Psg e non mi sembra più ai livelli di prima“.

Dichiarazioni pesanti contro il difensore brasiliano, classe 1984. È vero che il prossimo settembre compirà 36 anni, ed è altamente probabile che non sia più il fenomeno che abbiamo ammirato al Milan e nei primi anni al PSG. Ma è indubbio che Thiago Silva al Milan darebbe un apporto decisivo anche solo in termini di esperienza e mentalità. Per Alessio Romagnoli e gli altri compagni di reparto – pensiamo noi – sarebbe di straordinario aiuto. Intanto è pronto un nuovo colpo a parametro zero clamoroso per il Milan: i dettagli >>>