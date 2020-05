Calciomercato Milan – Mertens è il colpo di Gazidis? Il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo riportato questo pomeriggio, il portale spagnolo todofichajes.com scrive di un accordo molto vicino tra Dries Mertens e il Milan. Un nome che entusiasma i tifosi, visto che il belga in queste ultime stagioni ha fatto cose strepitose al Napoli, diventando il primo marcatore azzurro di tutti i tempi, al pari dell’ex capitano Marek Hamsik, con 121 gol in 309 gare.

Ma cosa c’è di vero? La premessa è obbligatoria. Mertens vorrebbe rimanere a Napoli. L’attaccante ha un contratto in scadenza a giugno, ma ha sempre manifestato la voglia di restare in azzurro: Dries si trova benissimo nel capoluogo campano e il pubblico partenopeo stravede per lui. La città, che lo ha soprannominato “Ciro”, difficilmente accetterebbe un “tradimento” da parte del suo beniamino, ma nel calcio mai dire mai (lo testimonia ad esempio il passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus nel 2016.

Il problema? Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è un osso duro con cui fare le trattative, anche se le parti sembravano vicine a un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime settimane, però, le cose si sono arenate. Certo, l’emergenza coronavirus non ha certamente aiutato, ma a questo punto non è più cosi scontato il rinnovo di Mertens con il club partenopeo. L’accordo è ancora ampiamente possibile, considerato la voglia del belga di rimanere a Napoli, ma non si possono escludere altre ipotesi. Tra le squadre interessate, oltre a Chelsea e Inter, ci sarebbe anche il Milan.

Mertens non rientra propriamente nei parametri di Elliott (farà 33 anni tra due giorni), ma è evidente come il valore dell’attaccante sia sotto gli occhi di tutti. Il Milan in questa stagione ha dimostrato di essere carente dal punto di vista offensivo (solo 28 gol in 26 partite di campionato), e dunque un cecchino come Mertens sarebbe utilissimo alla causa rossonera. I tifosi sognano una coppia tutta gol e fantasia con Zlatan Ibrahimovic, e chissà che non possa essere lo stesso a svedese a convincere Mertens a giocare a San Siro.

Il Milan non ha in questo momento l'appeal di un club di primissima fascia, visto e considerando che non gioca da diversi anni la Champions League, ma un'eventuale permanenza di Ibrahimovic può cambiare le carte in tavola. Sintetizzando: siamo davvero così vicini a un accordo tra Milan e Mertens? No, non è così, ma il colpo non è comunque impossibile, anche perchè, come detto, il contratto è in scadenza. Se l'attaccante non dovesse rinnovare con il Napoli, tutto sarebbe possibile. Gazidis è comunque consapevole di dover inserire profili esperti in una squadra che ha dimostrato di difettare di esperienza. Nelle prossime settimane il quadro dovrebbe essere più chiaro.