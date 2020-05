Calciomercato Milan – Novità Thiago Silva: il PSG cambia ancora idea

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva è un’incognita senza fine, ormai. La stagione è finita, almeno per il campionato, e il suo contratto resta in scadenza a giugno 2020. Se si giocherà e concluderà la Champions League di questa stagione, allora il club potrebbe ottenere una proroga sul contratto del giocatore. Ma non un rinnovo.

Nei giorni scorsi si parlava di un cambio di strategia da parte del PSG, che aveva offerto un altro anno di contratto a Thiago Silva. Ma con la chiusura del campionati, gli scenari e le idee di Leonardo potrebbero essere cambiati. Pare infatti che il dirigente brasiliano abbia messo nel mirino un altro difensore per la prossima stagione: Samuel Umtiti. Il centrale del Barcellona – secondo ‘Sport’ – potrebbe essere ceduto per 30 milioni di euro.

E allora l’acquisto di Umtiti libererebbe definitivamente Thiago Silva, il cui futuro al PSG è ormai segnato. Cosa farà dunque il centrale brasiliano? Il Milan resta vigile, cerca un difensore esperto da affiancare ad Alessio Romagnoli e che possa dare esperienza e far fare il salto di qualità al reparto. Thiago Silva sarebbe il rinforzo ideale. E proprio sul futuro del Milan, esce allo scoperto Ralf Rangnick >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓