Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Jashari vuole venire. Musah? Il Napoli ...'

Su Yunus Musah: "Il tema importante oggi è quello delle cessioni. Il tentativo di Tare in questa fase del mercato è quello di riuscire a sfoltire i giocatori che non sono nelle strategie del Milan. Abbiamo già parlato di Bennacer e Adli, ma ora parliamo di Musah. Mi hanno detto che si era andati nei dettagli con il Napoli, ma poi non si è fatto nulla perché Anguissa è rimasto. Non è vero che la trattativa è crollata perché il Milan ha chiesto una cifra diversa o ha alzato a 28 milioni. La trattativa ora sembra essere tornata perché il Napoli sarebbe alla ricerca del sesto centrocampista. L'altra alternativa potrebbe essere Miretti, che è comunque un giocatore diverso. Ritornare alla carica per Musah potrebbe voler dire portare a casa 25 milioni".