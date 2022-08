Calciomercato Milan – Le parole di Pellegatti sulle prossime manovre

In particolare, l'ex telecronista si è soffermato sulle operazioni riguardanti il centrocampista, il difensore centrale e il terzino sinistro.

Queste le dichiarazioni di Pellegatti: "Il Milan aveva detto che avrebbe preso un attaccante e un numero 10, li hanno presi. Hanno detto che prenderanno un centrocampista e un difensore e li prenderanno. Se partirà Ballo-Tourè potrebbe anche arrivare un terzino come riserva di Theo". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>