Calciomercato Milan – Papà Dalot: “Nell’ultimo anno è cresciuto molto”

Il Milan vuole il ritorno di Dalot in questo calciomercato. Il padre del giocatore parla dei rossoneri: "Diogo è cresciuto nell'ultimo anno"

Il Milan sta lavorando al ritorno di Diogo Dalot in questa sessione di calciomercato. Il terzino ha fatto bene durante l'ultima stagione e i rossoneri spingono per provare a ottenere un nuovo prestito dal Manchester United, anche se non sarà semplice. Il giocatore si è già espresso in merito: al Milan ci tornerebbe molto volentieri.