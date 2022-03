Calciomercato Milan – Padovan: “Il Diavolo ci proverà per Belotti”

Il calciomercato del Milan passerà per forza di cose dall'arrivo di una punta che, secondo Giancarlo Padovan, potrebbe essere Andrea Belotti

Il calciomercato del Milan sta prendendo sempre più forma, soprattutto per quanto riguarda il discorso legato al centravanti. Divock Origi sembrerebbe essere sempre più vicino, ma non sarebbe l'unico nome sul taccuino della dirigenza.

Secondo quanto dichiarato da Giancarlo Padovan a Sky Sport, i rossoneri starebbero pensando ad una soluzione italiana per il reparto offensivo. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che il Milan stia riflettendo, magari anche provando, con Andrea Belotti: non prenderà un giocatore straniero ma secondo me un attaccante italiano che vuole una sfida più importante".