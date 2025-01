Sebastian Ordonez, presidente del Platense, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interesse per Marco Pellegrino del Milan

Sebastian Ordonez , presidente del Platense , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio La Red', rivelando di aver parlato con il Milan per Marco Pellegrino . Il centrale argentino, infatti, nel corso di questa sessione invernale di calciomercato farà il suo rientro presumibilmente al Diavolo. Quanto accaduto all' Indipendiente , tra l'allontanamento e i dissidi con il club, hanno spinto la società argentina a rimandarlo al mittente con largo anticipo.

Come spesso affermato da più fonti, però, difficilmente il ragazzo rimarrà al Milan e si è parlato proprio del Platense come prossima destinazione. Sebastian Ordonez ha spiegato di aver parlato sia con il ragazzo che con il club rossonero manifestando il proprio interesse per Marco Pellegrino. Ecco, dunque, le sue parole.