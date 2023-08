Milan, Costacurta su Okafor: “Voglio aprire una polemica …”

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista sportivo, ha parlato di Lorenzo Colombo e Noah Okafor, attaccanti rossoneri, ai microfoni di 'Sky Sport'. Sul primo, in procinto di essere ceduto in prestito (piace a Monza, Cagliari e Genoa), Costacurta ha detto: "Se il Milan non ci punta definitivamente è per qualche motivo, forse perché non è reputato all'altezza".