Calciomercato Milan – Nkunku: “Futuro? Dovrò pensarci attentamente”

Questa è stata, senza dubbio, la stagione della consacrazione per Christopher Nkunku. Il trequartista francese, in questa stagione, ha totalizzato 35 gol e 20 assist in 51 presenze complessive con la maglia del Lipsia. Numero stratosferici che hanno attirato su di sé le attenzioni di tutti i migliori club europei, Milan compreso. Ma dove giocherà Nkunku la prossima stagione? Queste le parole sul suo futuro rilasciate a Telefoot.