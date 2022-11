Musah: “Gattuso mi sta facendo crescere: grande uomo e allenatore”

Yunus Musah, centrocampista del Valencia che piace a Inter e Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Yunus Musah, classe 2002, centrocampista statunitense di proprietà del Valencia, piace, per le prossime sessioni di calciomercato, a Inter (soprattutto) e Milan.

Di origini ghanesi, ha vissuto, però, per dieci anni nel nostro Paese, a Castelfranco Veneto e non nasconde la volontà di far rientro in Italia. «Certo che parlo italiano. Il dialetto veneto? No dai, quello no», ha scherzato con il collega de 'La Gazzetta dello Sport' che lo ha intervistato per l'edizione odierna del quotidiano. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Musah.

Musah a 360°: sul suo futuro, sul ritorno in Italia e su Gattuso — Sui ricordi dell'Italia: «Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni della mia vita, ho tuttora tanti amici lì e con loro parlo sempre».

Sulla sua esperienza: «Sono arrivato da voi che non avevo neppure un anno. Sono nato a New York, nel Bronx. Ma i miei genitori per lavoro erano già in Italia, così li ho raggiunti presto. Ed allora è stato naturale cominciare con il calcio».

Sulle voci che lo accostano soprattutto all'Inter per gennaio: «Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero».

Su cosa pensa di un suo possibile ritorno in Italia: «Nella vita non si può mai sapere cosa succede. Certo che mi piacerebbe un giorno tornare da protagonista. Se mi vedo in Serie A? Forse sì, chissà …».

Su Gennaro Gattuso, suo allenatore nel Valencia: «Io e lui parliamo sempre in italiano. Mi sta facendo crescere, è una brava persona e un grande allenatore. Con lui sto acquisendo molta fiducia, sto diventando un giocatore migliore».

Sugli obiettivi che ha per i Mondiali con gli USA: «Passare il girone, abbiamo solo quello in testa. Dobbiamo farlo, è il nostro traguardo. Ma se giochiamo con la stessa mentalità fatta vedere con il Galles, non ho dubbi».