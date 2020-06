Mirabelli: “Aubameyang, André Silva, Piatek e Tonali: vi dico tutto”

CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan nell’epoca ‘cinese’, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘. Queste le dichiarazioni più interessanti di Mirabelli:

Su Pierre-Emerick Aubameyang: “Era un mio pallino dai tempi in cui ero all’Inter. Lo seguivo al Saint-Etienne. Non sono stato ascoltato abbastanza. Poi quando sono andato al Milan ho cercato di prenderlo. Aubameyang è straordinario, può giocare in qualsiasi top club europeo”.

Su André Silva: “È giovane e ha grandi qualità. Ha bisogno di adattarsi. Arrivò al Milan dal campionato portoghese, aveva fatto bene anche in Nazionale. Doveva adattarsi. In Germania sta facendo bene. E di una cosa sono certo: sarà uno degli attaccanti poi importanti del futuro”.

Su Krzysztof Piatek: “Quando passi dal Genoa al Milan hai bisogno di adattarti. Bisogna avere pazienza. Si dice che un attaccante quando fa gol è bravo in qualsiasi categoria. Con il Genoa Piatek ha fatto grandi cose, magari non è bello da vedere ma la mette dentro. A volte si ha poca pazienza. Quando giochi nel Milan vuoi tutto e subito. Una volta individuato il calciatore, serve aspettare”.

Su Sandro Tonali: “È uno dei talenti più importanti che abbiamo in Italia. Vale tantissimo. E potrebbe giocare nel Barcellona o nel Real Madrid. Chi lo prende fa un grande affare”. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SULLA POSSIBILE CESSIONE DI ISMAËL BENNACER >>>