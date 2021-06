Calciomercato Milan – Minotti: “Jovic ha talento, dubbi sul suo carattere”

Lorenzo Minotti, ex calciatore ed oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato del possibile arrivo di Luka Jovic al Milan

Luka Jovic è l'alternativa a cui pensa il Milan nel caso in cui Olivier Giroud non si liberasse dal Chelsea. L'attaccante di proprietà del Real Madrid, ma in prestito all'Eintracht negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, è un nome già seguito in passato dai rossoneri.