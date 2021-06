Milan, Trevisani: “Jovic? Serve una certezza come Giroud” | News

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud, obiettivo di calciomercato del Milan

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud, obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco cosa ha detto: "E' uno che sa stare in tutte le situazioni: sa stare da alternativa, sa segnare, sa essere titolare, sa giocare per la squadre; il fatto che non abbia segnato al Mondiale l'ha un po' condizionato, ma è uno che segna e che, ogni tanto, sbaglia qualche goal. Sarebbe un attaccante utilissimo per il Milan perché sa fare tante cose e ha quel tipo di fisicità che potrebbe sostituire Ibrahimovic. Jovic? Potenzialmente ha dei picchi maggiori di Giroud, ma avendo già Rebic e Leao serve uno che dia più certezze come Giroud". Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.