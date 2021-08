Calciomercato Milan – Marsch (all. Lipsia): “Sabitzer può andarsene”

Jesse Marsch, allenatore del RB Lipsia, ha parlato del futuro di Marcel Sabitzer, calciatore spesso accostato al Milan. Le dichiarazioni

La ricerca del Milan al sostituto di Hakan Calhanoglu non può che continuare. L'acquisto di un nuovo trequartista è una delle priorità del Milan, che sembra sempre più intenzionato a chiudere per Josip Ilicic. Ancora però nulla è deciso; il mercato è lungo e i nomi accostati ai rossoneri sono tanti. Tra questi c'è anche Marcel Sabitzer, calciatore del RB Lipsia, sul quale però c'è anche il forte interesse del Bayern Monaco. Un'operazione non semplice, ma il giocatore piace. Quale sarà il suo futuro? Ai microfoni della 'Bild' ne ha parlato l'allenatore del Lipsia Jesse Marsch: "È possibile che Sabitzer possa andarsene. Gli resta solo un anno, vediamo cosa gli succede".