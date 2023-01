Calciomercato Milan – Marchetti: “Zaniolo opzione concreta”

Su Zaniolo in rossonero: "È un’opzione concreta, l’interesse del Milan è serio e va avanti già dalla scorsa estate. L’apertura è arrivata dopo la rottura che c’è stata tra la Roma e Zaniolo, ma le condizioni poste dalla dirigenza giallorossa in questo momento non possono essere soddisfatte dal Milan. I rossoneri vorrebbero prendere Zaniolo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di Champions e al raggiungimento di determinate presenze. La Roma vuole certezze in caso di cessione. L’altro grande problema è legato alla valutazione, la richiesta della Roma non combacia neanche lontanamente con quanto vuole investire il Milan. Ora si dovrà trattare e queste sono le dinamiche del mercato. Siamo di fronte a una situazione di difficile pronostico. La legge del mercato dice che i giocatori fuori dal progetto o che sono sul mercato si possono prendere a cifre più basse. Poi se la Roma non vuole abbassare le pretese ha una sua logica, ma diventa sicuramente complicato cedere a queste condizioni. La Roma ha sempre fatto così, sennò Karsdorp sarebbe già andato via".