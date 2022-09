Maldini: “Leao capisce che il suo percorso nei prossimi anni è al Milan”

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ha parlato molto di Rafael Leao durante la sua intervista odierna a 'La Gazzetta dello Sport'. In particolare, l'ex capitano del Diavolo si è soffermato sulla situazione del rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 .

"Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille , questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati - ha esordito Maldini sulla vicenda -. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore".

"Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo - ha sottolineato Maldini, D.T. del Milan -. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo. Buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c'entriamo nulla".