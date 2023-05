Satin: “Maignan? Avevo avvisato che era più forte di Donnarumma”

“Maignan l’ho conosciuto quando era giovane al PSG . Quando andava via Gianluigi Donnarumma avevo avvisato che quello che stava per arrivare era più forte. È un grande portiere, può arrivare al top”, ha detto Satin del portiere transalpino, classe 1995 , tra i giocatori più importanti e rappresentativi del Diavolo di Pioli.

E a proposito del tecnico, che, nei prossimi giorni, si giocherà la doppia semifinale di Champions League nei due derby contro l'Inter, Satin ha detto: "Una semifinale speciale. Negli ultimi anni Pioli è cresciuto molto come allenatore: ha dimostrato di non essere soltanto il bravo ragazzo normale, ma anche un grande mister. Nei momenti difficili ha ripreso in mano il gruppo. È arrivato al top".