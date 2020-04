Calciomercato Milan, l’opinione: “Vendere Donnarumma e puntare su Castrovilli e Milik”

CALCIOMERCATO MILAN – L’ex calciatore Fabio Bianchi, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha immaginato un interessante scenario di calciomercato per il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “E se, alla fine, la cessione di Gigio Donnarumma fosse la chance per riportare subito il Milan al livello che gli compete, di nuovo in lotta per Champions e scudetto? Prendetela come una provocazione, ma secondo noi per decollare questo Milan ha bisogno solo di due pedine, ma pesanti: una a centrocampo e una al centro dell’attacco, per compensare il quasi certo addio di Ibrahimovic. Ed ecco la mossa da scacco matto: puntare tutto su Castrovilli. Nel panorama attuale, il talento viola è l’unico, abbordabile, in grado di ribaltare i valori di un centrocampo. Sa creare superiorità numerica, ha ottima visione di gioco, sa inserirsi per segnare ma, soprattutto, ha una caratteristica che nessuno ha: ribalta la fase difensiva in offensiva in un lampo, grazie al suo eccezionale dinamismo. Pare che Commisso non voglia cederlo, soprattutto non alla Juventus. Un inserimento coi tempi giusti potrebbe portare al gol. Nel caso del centravanti, il Milan sembrerebbe già sulla strada giusta. Milik è forte, è relativamente giovane e dunque risponde alla filosofia del Diavolo. In area si fa sentire, ma collabora pure alla manovra”. Intanto ecco le parole di Jeremy Menez sul suo passato rossonero, continua a leggere >>>

