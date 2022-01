Calciomercato Milan, Longari: “Botman complicato da raggiungere, ma..”

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull'obiettivo del Milan Sven Botman

"Gira questo nome perché è l'obiettivo principale per quanto sia ambizioso e complicato da raggiungere. Il Milan non farà investimenti a caso, per farne uno di una certa portata deve essere convinto della qualità del giocatore e di poterci poterci puntare ad ampio raggio. Non farà investimenti per sostituire Simon Kjaer solo per i prossimi sei mesi. Vedremo se sarà prestito o meno, ma il Diavolo cerca un giocatore convincente sotto tutti i punti di vista".