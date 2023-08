Krol: “Koopmeiners gran giocatore: sarebbe prezioso anche per il Milan”

Non sono solo i top club a fare mercato in questa sessione ma anche le squadre medio-piccole e quelle in crescita come la Dea. A Bergamo oramai i tifosi si erano abituati bene ai risultati di una rosa che era in grado di schierare giocatori dal calibro internazionale come il Papu Gomez, Luis Muriel o Josip Ilicic. Quest'anno invece i nerazzurri di Bergamo hanno cambiato strategia e hanno iniziato a fare acquisti solamente dopo la cessione record al Manchester United di Rasmus Hojlund per 85 milioni. L'ex Ajax Ruud Krol ha parlato di Koopmeiners e su un suo eventuale approdo al Milan.