Colombo rivela: “Milan? Il vero obiettivo era Koné. Rabiot invece…”

Infine, la nota giornalista ha concluso: "Non me ne voglia la Roma, la piazza romanista ed i suoi tifosi, ma mi sorprende che tra Milan e Roma abbia scelto i giallorossi invece di una squadra più blasonata, poi ovviamente Bennacer ci ha messo del suo non uscendo e di conseguenza non si è potuto affondare per Kone".