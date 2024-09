Calciomercato Milan – Raiola: “Donnarumma ritorna in Italia? Mai dire mai”

Raiola analizza la situazione e ricorda che Donnarumma ha ancora due anni di contratto a Parigi. Il portiere non ha espresso in alcun modo la volontà di lasciare il PSG, lo si capisce dall'inizio dei dialoghi per il rinnovo. Il portiere ex Milan però, potrebbe anche tornare in Italia, lo afferma Raiola con un secco "mai dire mai".