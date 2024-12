Dan Bardell , giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni dei colleghi di 'Villa News', portale inglese molto ben informato sulle vicende che riguardano l' Aston Villa , rivelando la verità sul possibile scambio con il Milan che vedrebbe coinvolti Fikayo Tomori e Diogo Carlos . Il cronista in questione ha spiegato come in passato il brasiliano sia stato accostato ai rossoneri, anche se un suo addio a gennaio sarebbe molto complicato. Inoltre il centrale inglese non sembra essere un acquisto adatto al club. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Calciomercato Milan - Diogo Carlos in e Tomori out? L'esperto fa chiarezza e rivela che ...

"Non sarà un affare per gennaio. Emery non vorrà scombussolare troppo la squadra. Carlos ha giocato molto questa stagione per essere qualcuno di cui il club era disposto a sbarazzarsi in estate. In passato è stato accostato al Milan, quindi c'è sicuramente un collegamento. Tomori non è un tipico acquisto del Villa; è un buon difensore e a volte abbiamo subito molti gol, ma abbiamo buoni difensori nel club. Non c'è dubbio che Carlos abbia uno stipendio elevato e Villa probabilmente lo cederebbe se arrivasse l'offerta giusta".