Di Gennaro: “Juve, Milan o Inter? Chiesa dovrebbe lottare per il posto”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed oggi opinionista televisivo, ha parlato di Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, nel mirino di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni di Di Gennaro in esclusiva per i microfoni di ‘Stadio Aperto‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘TMW Radio‘.

“Per le caratteristiche mostrate in questi anni, Chiesa è un esterno che deve giocare a sinistra in un 4-3-3, oppure a tutta fascia nel 3-5-2 come quello di Giuseppe Iachini. Se va all’Inter, gioca? Non credo. Alla Juventus? Deve conquistarselo il posto. .. Al Milan idem”.

“In alcuni aspetti Chiesa deve migliorare: nella scelta della giocata, nello stare in campo – ha proseguito Di Gennaro -. Chiesa è uno che dribbla, sì, ma non nello spazio: lui si lancia avanti il pallone. Troppo spesso torna indietro. Se rimanesse a Firenze potrebbe essere in una bella squadra, ma anche Iachini dovrà capire per bene il suo ruolo”.

“Le dinamiche sul rinnovo le gestisce il padre, penso però che prendere 70-80 milioni, oggi, sia molto difficile. Una scelta da fare con attenzione, e da prendere subito”, ha concluso Di Gennaro su Chiesa. INTANTO, PERÒ, AL MILAN C’È CHI NON TEME IL SUO ACQUISTO >>>