Del Genio: “Non so se il Milan sia la squadra da temere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Paolo Del Genio ha parlato del Milan e della corsa Scudetto in vista della prossima stagione: "Non so se sia il Milan la squadra da temere, l'ho visto contro il Monza e non mi sembra tanto migliorato. L'anno scorso per me quella che è andata al di sotto delle sue possibilità in campionato è l'Inter".