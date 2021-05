Calciomercato Milan – De Paul: “So che ci sono squadre interessate a me”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, fantasista dell'Udinese, potrebbe andare via in estate. Ecco le sue parole

"Quello che dovevo dire l'ho detto al club, al mio procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui ad Udine, però, la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra. Premier League, Liga o Serie A? Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate, ma io ho in testa domenica.