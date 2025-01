Milan, l’agente di Dani Olmo: “Fiduciosi. Vogliamo il Barcellona”

Calciomercato Milan , Dani Olmo potrebbe lasciare il Barcellona e i rossoneri potrebbero essere molto interessati. Il club catalano, dopo aver sborsato ben 55 milioni di euro al Lipsia per prelevarlo in estate, è riuscito a iscriverlo in campionato solamente grazie all'infortunio a lungo termine di Christensen. Una connessione temporanea, scaduta lo scorso 31 dicembre, fornita da La Liga. Ma alla richiesta di estensione per l'intera stagione sono arrivati dei no. Oggi la decisione decisiva che potrebbe aprire orizzonti di calciomercato.

Milan, l'agente di Dani Olmo spegne l'entusiasmo? Parole chiare sul Barcellona e il futuro

L'agente del giocatore, Andy Bara, ha rilasciato un'intervista a GiveMeSport: "Siamo fiduciosi che il Barcellona troverà una soluzione". Queste le prime parole chiare e precise. "Dani è un vincente e ama giocare le partite, non guardarle. Posso confermare che la nostra posizione non è cambiata. Non stiamo negoziando con nessun club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole rimanere al Barcellona, ha fatto grandi sacrifici nella sua vita per arrivare al Barcellona. Era il suo desiderio da tanto tempo. Altre opzioni o club? Il Barcellona è la prima e l'ultima opzione. Dani, suo padre, la famiglia, io... non stiamo pensando ad altre opzioni".