Calciomercato Milan – Dani Olmo, il Diavolo ci crede. Ecco perché

I manager del Milan, come scrive 'Il Corriere della Sera', attendono con interesse l’esito della querelle relativa a Dani Olmo-Barcellona: il fantasista, insieme a Pau Victor, da inizio anno non è più un tesserato del club blaugrana. In Spagna si susseguono ore frenetiche per poter provare di aver ottenuto le risorse finanziarie necessarie per poter iscrivere di nuovo i due giocatori. Come scrive il quotidiano, il Barcellona sostiene che i proventi necessari per rientrare nei paletti del fair play finanziario iberico arriveranno dalla vendita dei posti vip dello stadio per i prossimi 20 anni: ha addotto come scusa il rallentamento causato dalla chiusura delle banche nei giorni di festività. Ha chiesto alla federazione una nuova licenza che però non potrà essere concessa se non con il placet della Liga spagnola.