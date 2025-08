Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito

Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' in merito al futuro del suo assistito, che potrebbe trasferirsi, secondo le ultime indiscrezioni, dal Milan alla Cremonese. Arrivato in rossonero l'8 gennaio 2024, il veronese non ha mai convinto davvero nonostante la sua duttilità e sebbene siano passato diversi allenatori sulla panchina del Diavolo. Negli ultimi giorni si è parlato proprio dell'interesse del club lombardo, anche se pare ci siano stati ripensamenti, forse anche alla luce della rete segnata contro il Perth Glory dopo appena un paio di minuti. Ecco, dunque, le parole del suo procuratore.