Calciomercato Milan, Conceicao: “Spero arrivi altro. Andremo in guerra…”

Calciomercato Milan, Conceicao: "Ho detto la mia opinione e non cambio..."

"Vediamo, non scherzo, sono concentrato su chi c'è e lascio tutto alla dirigenza. Ho detto la mia opinione e non cambio idea. Spero arrivi altro, altrimenti andiamo in guerra con chi abbiamo e con tutto ciò che possiamo fare per raggiungere gli obiettivi. Mi pagano per vedere a mio modo e ho visto una giornata meno brillante di Theo Hernandez e Rafa Leao, i nomi non sono importanti. Ho pensato servisse altro. Sono stati importanti in passato e lo saranno. Non lo faccio mai, ma vi posso dire che giocheranno a Zagabria se stanno bene". LEGGI ANCHE: Milan-Parma, le parole di Conceciao su Theo-Leao e non solo>>>