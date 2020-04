Calciomercato Milan – Colantuono: “Bonaventura uomo giusto per il Torino”

CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Colantuono, ex allenatore dell’Atalanta, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di Jack Bonaventura, (giocatore che ha lanciato nel 2010) centrocampista che dovrebbe lasciare il Milan al termine della stagione: “Jack uomo giusto per il Torino? Penso proprio di sì. Bonaventura è l’uomo giusto per qualsiasi club. E’ un ragazzo serissimo, un giocatore d’altri tempi. Tecnicamente non lo devo raccontare io e adesso, a 30 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica”.

Sul suo ruolo preferito: “Nella mia Atalanta Bonaventura ha fatto l’esterno a sinistro sia nel 4-2-3-1 che nel 4-4-1-1. Lui nasce trequartista, e si vede che ha spiccate doti offensive. Dove lo metti può fare bene perchè ha grandissime qualità”.

Sul possibile trasferimento al Torino: "Se gli consiglio un trasferimento a Torino? Qualora dovesse esserci una trattativa, sicuramente si. Mi sembra che la richiesta dei granata sia la più concreta oggi. Torino non si può mai rifiutare, è una piazza importante".

