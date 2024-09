Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Brighton, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Carney Chukwuemeka, centrocampista dei Blues finito nel mirino del Milan. L'allenatore italiano, infatti, ha ribadito quanto già comunicato il giocatore. Nonostante la sua qualità il numero di giocatori a disposizione impone delle scelte e, a suo dire, per il mediano sarebbe meglio andarsene il prima possibile per trovare spazio. Sorride il club rossonero, che vorrebbe puntarci in vista del calciomercato di gennaio. Da capire se si approfitterà di questo assist. Ecco le sue parole riportate da 'goal.com'.