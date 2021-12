Calciomercato Milan – Cairo: “Bremer via dal Torino? Vedremo”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della possibile cessione di Gleison Bremer, obiettivo di calciomercato del Milan

L'infortunio di Simon Kjaer non lascia scelta ad un Milan che dovrà intervenire sul calciomercato per sostituirlo. Tra i nomi accostati ai rossoneri c'è Gleison Bremer, protagonista di una crescita evidente quest'anno. Il brasiliano può lasciare il Torino? Queste le parole del presidente Urbano Cairo ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Io e Juric la pensiamo allo stesso modo, è giusto puntare sui giovani e lui è bravo a migliorarli. E' il nostro obiettivo di società, va perseguito in ogni modo. Bremer può lasciare Torino? Vedremo, ne parleremo al momento giusto". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer