Bucciantini: “Il Milan ha perso il centrocampo scudettato”

Milan, tanti giovani in squadra e la voglia di mettersi in mostra

Il Milan ha perso senza ombra di dubbio un leader carismatico in mezzo al campo come Sandro Tonali. Dopo la sua dolorosa cessione, però, sono arrivati molti giovani che hanno tanta voglia di vincere e mettersi in mostra. Quella dei rossoneri è una scelta coraggiosa che potrebbe dare i suoi frutti. Stefano Pioli adesso ha degli interpreti con caratteristiche diverse e sta a lui farli rendere nel migliore dei modi.